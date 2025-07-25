Malatya'da İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı.

Olay, 21.30 sıralarında Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yapımı devam eden bir inşaattaki dairesini incelemeye giden H.Y. dengesini kayıp ederek asansör boşluğuna düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılan H.Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA