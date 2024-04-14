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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı

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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D300 kara yolu üzerinde seyir halinde olan B.Y. yönetimindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DTB 449 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken B.T., H.T.B., H.B., M.T.B., C.A., G.A., R.A. ile C.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılardan durumu ağır olan H.T.B. ile H.B. ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Darende trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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