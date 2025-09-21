Haberler

Malatya'da İki Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'da İki Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı
Malatya'nın Arguvan ve Akçadağ ilçelerinde çıkan iki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınların çıkma sebebi ve sonuçları ile ilgili incelemeler başlatıldı.

Malatya'nın Arguvan ve Akçadağ ilçelerinde meydana gelen iki ayrı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlk yangın, Arguvan ilçesine bağlı İsaköy Mahallesi'nde yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıktı. Saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İkinci yangın ise Akçadağ ilçesi Yalınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir şantiyede bulunan bir evin çatısından dumanların yükseldiıini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Her iki yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
