Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. İlk kaza Malatya-Ankara karayolunda, ikincisi ise Malatya-Sivas karayolunda gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da meydana iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Ankara karayolu Yeşilyurt Kuyulu mevkiinde saat 20.35'te meydana gelen kazada G.Ö. (29) idaresindeki 44 AEM 443 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki B.N.Ö. (17), S.Ö. (29), D.Ö. (58) ve Ö.Y. (5) yaralandı.

Malatya-Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde saat 19.45 sıralarında meydana gelen diğer bir trafik kazasında ise, Sivas istikametine giden S.Ö. (69) yönetimindeki 44 ACS 692 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden T.T. (22) idaresindeki 01 VU 566 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada H.T. (42) yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti

Vahşeti yapan anne! Önce öz evladına, sonra kendi canına kıydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.