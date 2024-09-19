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Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde bir yakıt tankerinin devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, Yeşilyurt ilçesinde başka bir kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya- Adıyaman karayolu üzeri Doğanşehir mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan yakıt tankeri devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen diğer bir kazada ise 2 kişi yaralandı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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