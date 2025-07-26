Malatya'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak bir zanlı gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) – Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde gece 02.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir konteyner kentte aralarında daha önceden husumet bulunan H.K. ile B.Z.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.Z.Y., yanında bulunan ateşli silahla H.K.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Zanlı B.Z.Y.'nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Moody's'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi

Ekonominin patronunun yüzünü güldüren tablo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münir Özkul'un filmleri için iki ayrı telif davası açıldı

Kızı harekete geçti! Yeşilçam'ın efsaneleri mahkemelik oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.