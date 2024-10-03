Malatya'da Hafif Ticari Araç Çocuğa Çarptı: 1.5 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1 buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.Z.'nin kullandığı hafif ticari araç ikametinin bahçesinde oynayan 1,5 yaşındaki yakını Yunus Emre Zeyrek'e çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralandı. Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Zeyrek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA