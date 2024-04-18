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Malatya'da Gümrük Kaçağı Telefonlar ve Aksesuarlar Ele Geçirildi

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Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı telefonlar ile çok sayıda aksesuar ele geçirildi. Operasyonda 4 adet Apple logolu kablosuz kulaklık, 1150 adet Apple logolu cep telefonu kılıfı, 30 adet Apple logolu şarj seti, 55 adet Apple logolu şarj kablosu ve 4 adet cep telefonu bulundu. Olaylarda gözaltına alınan 2 zanlıya yasal işlem yapıldı.

Malatya'da, düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı telefonlar ile çok sayıda aksesuar ele geçirildi.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Kent merkezinde yapılan çalışmalarda 4 adet Apple logolu kablosuz kulaklık, 1150 adet Apple logolu cep telefonu kılıfı, 30 adet Apple logolu şarj seti,55 adet Apple logolu şarj kablosu, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olaylarda gözaltına alınan 2 zanlıya 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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