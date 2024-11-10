Üye Girişi
Haberler

Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Tunç'un cansız bedeni kaldığı yurdun bahçesinde bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken genç kızın babası, "Kızım ölmeden önceki akşam saat 22.00 civarında aradı ve 20 dakika konuştuk. Sıkıntısının olmadığını söyledi ve sınav haftasına girdiği için Hatay'dan kahve istedi. Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu." dedi.

Malatya'da kaldığı yurdun bahçesinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde defnedildi.

Malatya'da Genç Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

YURDUN BAHÇESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde yaşandı. Malatya İnönü Üniversitesi İktisat Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Hatice Tunç'un cansız bedeni, kaldığı Battalgazi Kredi Yurtlar Kurumu kız yurdunun önünde bulundu. Genç kızın cenazesi, ailesi tarafından memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesine getirildi.

OLAYDA "İNTİHAR" ŞÜPHESİ

Genç kız, Bezge Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Kızlarını genç yaşta toprağa veren acılı aile kesin ölüm nedeni için adli tıptan çıkacak raporu beklerken, Hatice Tunç'un odasından atlayarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Malatya'da Genç Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

"KIZIM ÖLMEDEN ÖNCE BENDEN KAHVE İSTEDİ"

Kızı ile cansız bedeninin bulunduğu sabahın akşamında 20 dakika görüşme yaptığını dile getiren baba Ali Tunç, "Kızım ölmeden önceki akşam saat 22.00 civarında aradı ve 20 dakika konuştuk. Sıkıntısının olmadığını söyledi ve sınav haftasına girdiği için Hatay'dan kahve istedi. Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu. Benden sonra gece kardeşleriyle de konuştu. Sabah haber geldi. Malatya'dan arayıp gelmemizi istediler. Karakol memuru aradı ve 'Başınız sağ olsun, kızınızı kaybettiniz' dedi. Adli tıpa giderek ifade verdikten 15 dakika sonra kızımın cenazesini kucağımıza verdiler. Cenaze arabasına koyduk ve geri döndük" dedi.

Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı

Trump göreve başlamadan Bıden'a talimatı iletti

 Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!

Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"Mahkemede robot gibiydi, o hariç herkes ağladı"
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Hayatını Allah'ına kavuşmak için feda etmeye niyet ettiği ve karar verdiği anda "Lâ ilahe illa Allah ve Muhammed'en abdûhu ve resulûhu" dediyse hadislere göre son nefesinden evvel Allah'ın birliğine ve Muhammed'in elçisi olduğuna, Kuran'ın hak kitap olduğuna tanıklık vazifesini yerine getirdiği için zaten tüm günahları örtülerek ve affedilerek, bağışlanıp Cennet bahçeliklerindeki gölgeliklerdeki yeşil ipek kılıflı yastıklara oturmaya hakkı olacak; orada canının çektiği her kuşun etinden yiyecek.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Allah Rahmet eylesin sabırlar diliyorum ailesine

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan yavuz yıldırım:

Sayın sihirbaz çırağı Rabbim kimseyi evladıyla yada canına kıyan eşi dostu akrabası ile sınamasın Allah şüphesizdi merhamet sahibidir ancak “ Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayalı bir ticaret olması dışında, aranızda mallarınızı batıl yolla yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah, size karşı merhametlidir. (4/Nisâ 29) devamın şiddetli azap vardır diyor .. pek çok hadistede bu konudan bahsedilmemiştir ..Allah kimselere yaşatmasın inşallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef Eda elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Semih elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Kaan elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nigar elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? SÜPER LOTO SONUÇLARI! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaralar nedir? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 10 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Beşiktaş-Başakşehir maçından kareler! Beşiktaş-Başakşehir maçından unutulmaz anlar… Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler! Fenerbahçe-Sivasspor maçından unutulmaz anlar… Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın hangi takımda oynadı? CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti ve FB-Sivasspor maçı kaç kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.