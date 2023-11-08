Malatya'da depremzedeleri dolandıran zanlı tutuklandı
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Malatya'da depremzedeleri sosyal medya üzerinden konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte hesap açarak depremzedeleri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ankara ve Kilis'te düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı ve 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Bir zanlı tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da depremzedeleri sosyal medya üzerinden konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medyada sahte hesap açarak depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara ve Kilis'te 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 10 kredi kartı, 2 cep telefonu, 2 sim kart, dizüstü bilgisayar ele geçirildi, 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.