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Malatya'da Depremzedelere Yıkım Süreci Devam Ediyor

Malatya'da Depremzedelere Yıkım Süreci Devam Ediyor
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Battalgazi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 5 katlı bir binanın yıkımında ses dalgaları kullanıldı. Operatör Ümit Dalkılıç, yıkım işlemleri hakkında bilgi verdi.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Battalgazi ilçesinde 5 katlı binanın bir binanın yıkımında ise ses dalgalarından da faydalanıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerim vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 5 katlı hasarlı bir binanın yıkımında ise ses dalgalarından da faydalanıldı.

Binanın yıkımında görev yapan operatör Ümit Dalkılıç, yıkımı gerçekleşecek binalarda kolonların zayıflatılarak yön verildikten sonra korna sesiyle binaların yıkımın gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Operatör Dalkılıç, yıkımı yapılan 5 katlı binada betona rastlamadıklarını da kaydederek yapının adeta çürümüş olduğunu sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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