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Malatya'da Depremde Ağır Hasar Alan Bina Çöktü

Malatya'da Depremde Ağır Hasar Alan Bina Çöktü
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda sokak sakinleri korku içinde dışarı çıkarken, bölgeye acil ekipler sevk edildi.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bina çöktü.

Olay, saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi Elalmış Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde

ağır hasar ve gündüz saatlerinde bir bölümü yıkılan 4 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Sokak sakinleri deprem olduğunu zannederek korkuyla kendilerini sokağa atarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı.

Sokak sakinleri, büyük korku yaşadıklarını söylediler. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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