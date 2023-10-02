Malatya'da Deprem Sonrası Konteynerlerde Hırsızlık Olayı

Malatya'da, 6 Şubat depremleri sonrasında oluşturdukları konteynerlerde satış yapan iki esnafın işyerinde hırsızlık olayı yaşandı. Kameralara anbean yansıyan görüntülerde hırsızın rahatlığı ise pes dedirtti.

Malatya'da, 6 Şubat depremleri sonrasında oluşturdukları konteynerlerde satış yapan iki esnafın işyerinde hırsızlık olayı yaşandı. Kameralara anbean yansıyan görüntülerde hırsızın rahatlığı ise pes dedirtti.

Olay, kent merkezinde Kasap Pazarı olarak bilinen bölgede meydana geldi. İddiaya göre, depremler sonrasında oluşturdukları konteynerlerde satış yapan iki esnafın işyerinde belirli aralıklarla hırsızlık olayları meydana geldi. Son olarak yaşanan olay anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, hırsızlık zanlısının rahatlığı ise pes dedirtti.

İşyerlerinde bir miktar ürünleri çalınan esnaf ise kent merkezinde son dönemlerde hırsızlık olaylarının arttığını belirterek tedbir alınmasını istedi. - MALATYA