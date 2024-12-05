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Malatya'da Denetim Seferberliği: 65 Noktada Uygulama Yapıldı

Malatya'da Denetim Seferberliği: 65 Noktada Uygulama Yapıldı
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Malatya'da yapılan denetimlerde 42 park ve bahçe, 7 metruk bina, 13 kıraathane ve 40 okul çevresinin yanı sıra bin 800 araç kontrol edildi. Denetimlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan şahıslara da işlem yapıldı.

Malatya'da il genelinde 65 farklı noktada parklar, bahçeler, umuma açık yerler ve okullar gibi alanlarda denetimler yapıldı. Denetimlerde 42 park ve bahçe, 7 metruk bina, 13 kıraathane, 8 umuma açık yer, 13 KYK yurt çevresi, 40 okul ve çevresi ile bin 800 araç kontrol edildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin saha çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetim, uygulama ve operasyonlarda 42 park ve bahçe, 7 metruk bina, 13 kıraathane, 8 umuma açık yer, 13 KYK yurt çevresi, 40 okul ve çevresi ile bin 800 araç kontrol edildi. 124 ekip, 429 personelin görev aldığı çalışmalarda 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile 5 dilenci, 9 düzensiz göçmen, 14 yoklama kaçağı ve 4 aranması bulunan şahıs hakkında işlem yapıldı.

Bir miktar uyuşturucu maddesinin de ele geçirildiği uygulamalarda, 2 bin 138 araç ile sürücü kontrol edildi,463 sürücüye cezai işlem uygulanarak 3 sürücünün ehliyeti geri alında, 7 araç ise trafikten men edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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