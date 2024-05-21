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Malatya'da çevreyolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

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Malatya'da çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, inceleme başlatıldı.

Malatya'da çevreyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Bostanbaşı kavşağında meydana geldi. M. Y. idaresindeki 23 LH 032 plaka otomobil, aynı istikamette ilerleyen M. Y. yönetimindeki 44 KT 046 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra orta refüje çarptı. Refüjdeki tellerinde kaza sonrası karşı şeritte ilerleyen A.G. idaresindeki 06 DJU 622 plakalı araca hasar verdiği zincirleme kazada sürücü M. Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.C.U. yaralandı.

Kaza sonrası itfaiye ekipleri de çevre güvenliği alırken, ambulans ile hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati risklerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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