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Malatya'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı Hastaneye Gitti

Malatya'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı Hastaneye Gitti
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Malatya'da tartışma sonucu bıçakla birbirlerini yaralayan M.A. ve E.D., aynı araçla hastaneye gitmek zorunda kaldı. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Malatya'da birbirlerini bıçakla yaralayan 2 kişi, aynı araçla gittikleri hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gonca Sokak üzerinde tartışan M.A. ile E.D. arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar bıçakla birbirlerini yaralarken, yaralılardan biri çevredeki bir işyerine sığınarak yardım istedi. İş yeri sahibinin müdahalesiyle ayrılan M.A. ile E.D. daha sonra aynı araçla gittikleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zanlıların hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika İnceleme 3-sayfa malatya Polis Kavga

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