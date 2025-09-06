Haberler

Malatya'da Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'da Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti
Akçadağ ilçesinde bıçakla yaralanan bir kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili eşi gözaltına alındı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bıçakla yaralanan 25 yaşındaki bir çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda kadının eşi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. eve geldiğinde eşi Emine Kolay'ı mutfakta bıçakla yaralanmış halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Kolay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Emine Kolay'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken eşi Y.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

