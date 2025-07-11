Malatya'da Bahçede Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

Malatya'da Bahçede Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti
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Malatya'nın Darende ilçesinde Sayfiye Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Darende ilçesine bağlı Sayfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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