Malatya'da Asayiş Uygulaması: 175 Gözaltı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da Asayiş Uygulaması: 175 Gözaltı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş uygulamasında 175 kişi gözaltına alındı. 561 noktada yapılan denetimlerde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise binlerce araç kontrol edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş uygulamasında, 175 kişi gözaltına alındı. Uygulamada binlerce araç ve kişi denetlenirken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

705 ekip ve 2 bin 240 polisin katılımıyla 561 farklı noktada yapılan uygulamalarda parklar, bahçeler, metruk binalar, kıraathaneler, umuma açık yerler, KYK yurt çevreleri ve okul çevreleri denetlendi. Denetimlerde 14 bin 231 araç kontrol edildi, 56 bin 810 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 175 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamalar sırasında 10 kesici alet, 2'si kurusıkı olmak üzere toplam 8 silah, bin 564 adet sentetik ecza hap, 2,06 gram sentetik kannabinoid ve 3,27 gram metamfetamin ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 5 bin 378 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 24 sürücünün ehliyetine el konuldu, 29 araç trafikten men edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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