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Malatya'da Apartmanda Yangın: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok

Malatya'da Apartmanda Yangın: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok
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Malatya'nın Darende ilçesindeki Rüya Sitesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mutfakta başlayan yangın, yalnızca maddi hasara yol açarken can kaybı yaşanmadı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir sitede çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Malatya'nın Darende ilçesi Sungur Mahallesi'nde bulunan Rüya Sitesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen yangın, korku dolu anlara neden oldu. Apartmanın 6. katında çıkan yangın, Darende İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Ev sahiplerinin misafirlikte olduğu sırada mutfakta başlayan yangın, komşuların dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verilmesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın esnasında binadaki diğer dairelere sıçrama tehlikesi önlenirken, mutfakta bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, sadece mutfakta maddi hasara yol açarken, diğer odalara alevlerin ulaşması engellendi.

Yetkililer yangının çıkış nedenine dair inceleme başlattı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay, mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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