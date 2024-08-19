Malatya'da açılan korku konseptli kafe, depremin olumsuzluklarını unutturmayı hedefliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, esnafın ayağa kalmak için verdiği mücadele sürüyor. Kent merkezinde yeni faaliyete başlayan korku konseptli "Kanlı Konak" kafe de ise müşterilere farklı bir deneyim sunularak depremin olumsuzlukları unutturulmak isteniyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da, kent esnafının ayakta durma çabaları sürüyor. Depremlerde etkilenen esnafların büyük bir kısmının konteyner çarşılarda faaliyet gösterdiği kentte açılış yaparak yeniden iş başı yapan esnafların sayıda her geçen gün artıyor.

Kent merkezinde yeni faaliyete başlayan korku konseptli "Kanlı Konak" kafe ise müşterilerine farklı bir deneyim sunuyor.

"Biran önce ayağa kalkarak depremin olumsuzluklarını unutturmalıyız"

Depremlerde etkilenen işyerlerinin bahçe kısmını kafe olarak değerlendirdiklerini aktaran işletme sahibi Ahmet Turgut Karaaslan, " Depremde işyerlerimiz yıkılınca işyerinin arka tarafından bulunan bahçeyi korku konseptli bir kafe şeklinde dizayn etmek istedik. Merakla ilgi çekmeye çalıştık, olumsuz eleştiri de bulunanların yanı sıra beğenerek burada olmaktan mutlu olduklarını söyleyenlerde var. Özellikle gençler büyük ilgi gösterirken, aile olarak ziyaretlerimize gelen misafirlerimiz de var. Malatya'nın sürekli deprem ve olumsuzluklarla gündemde olmasında rahatsızlık duyuyoruz. Deprem geçti, esnaflar bir araya gelerek ayağa kalkıp depremin olumsuzluklarını unutmalıyız diye düşünüyorum" dedi. - MALATYA