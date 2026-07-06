Malatya'da ilk 6 ayın güvenlik bilançosu açıklandı

Malatya'da yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 3 bin 272 aranan şahıs yakalanırken, narkotik, terör, kaçakçılık ve asayiş olaylarına ilişkin veriler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Malatya Valiliği, yılın ilk 6 ayına ilişkin güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı. Emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda terör, narkotik, kaçakçılık, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve trafik denetimlerine yönelik önemli sonuçlar elde edildi. Açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında yılın ilk yarısında 37 operasyon düzenlenirken, 86 şüpheli gözaltına alındı, 22 kişi tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısı yüzde 7,5 azalırken, gözaltı sayısı yüzde 79, tutuklama sayısı ise yüzde 144 arttı.

Narkotik suçlarla mücadelede ise bin 264 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bin 606 kişi gözaltına alınırken, 298 şüpheli tutuklandı. Çalışmalarda yaklaşık 20 kilogram metamfetamin, 436 bin 193 adet sentetik ecza, 16 kilogram sentetik kannabinoid, 16,5 kilogram esrar, 2 bin 558 adet ecstasy ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 9 operasyonda 14 organizatör yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 705 düzensiz göçmen yakalandı. Organize suçlarla mücadelede ele geçirilen 34 tabanca, 16 tüfek ve 2 bin 29 fişeğin yanı sıra operasyon sayısında geçen yıla göre yüzde 81 artış yaşandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 86 operasyonda 133 kişi gözaltına alınırken, 6 kişi tutuklandı. Operasyonlarda yaklaşık 2 ton tütün, 1 milyon 186 bin makaron, tarihi eserler, kaçak sigara, cep telefonu ve alkollü içki ele geçirilirken, 3,2 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

Yılın ilk 6 ayında Malatya'da 11 bin 732 asayiş olayı meydana geldi. Olaylarla ilgili bin 29 kişi gözaltına alınırken, 355 kişi tutuklandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda dolandırıcılık, iş yeri hırsızlığı, motosiklet ve otomobil hırsızlığı olaylarında düşüş yaşanırken, evden hırsızlık ile yağma olaylarında artış kaydedildi. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise kasten öldürme, cinsel saldırı ve cinsel taciz olaylarında azalma görüldü.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 68 kişi ile ifadeye yönelik aranan 2 bin 204 kişi olmak üzere toplam 3 bin 272 kişi yakalandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında bin 946 terör iltisaklı sosyal medya hesabı ile birlikte toplam 3 bin 473 sosyal medya hesabı incelenirken, bin 16 şüpheli tespit edildi.

Trafik denetimlerinde ise 884 bin 981 araç kontrol edildi, 150 bin 500 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azaldığı belirtilirken, hastanede hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 77'lik düşüş yaşandığı bildirildi. "Güvenli Okullar Projesi" kapsamında ise yılın ilk yarısında 6 bin 246 okul ve yurt, 9 bin 33 iş yeri ile 26 bin 576 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi. Denetimlerde 29 bin 98 kişiye GBT sorgusu yapılırken, okul servislerine yönelik kontrollerde 2 milyon 133 bin 194 lira idari para cezası uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı