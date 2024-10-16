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Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem, Şanlıurfa'da Hissedildi

Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem, Şanlıurfa'da Hissedildi
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, özellikle Şanlıurfa'da paniğe yol açtı. Vatandaşlar sokaklara çıkarak güvenli alanlara yöneldi. Deprem sonrası eşyaların sallandığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

Malatya'da Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin hissedildiği Şanlıurfa'da vatandaşlar sokaklara koştu.

Eşyalar beşik gibi sallandı

Deprem sonrası bazı ev eşyalarının beşik gibi sağlandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Deprem sonrası korkunun yaşandığı kentte tedirginlik sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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