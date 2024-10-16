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Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Hastalar Hastane Dışına Çıkarıldı

Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Hastalar Hastane Dışına Çıkarıldı
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hastanelerde tedavi gören bazı hastalar, yakınları tarafından hastane dışına çıkarıldı. Deprem, büyük korku ve paniğe yol açtı.

Malatya'da, Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası hastanelerde tedavi gören bazı hastalar, yakınları tarafından dışarı çıkarıldı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.07 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası kent merkezindeki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bazı hastalar yakınları tarafından dışarı çıkarıldı.

Büyük korku ve paniğin yaşandığı deprem sonrası kendilerini hastane bahçesine atan vatandaşların bölgedeki endişeli bekleyişi ise sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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