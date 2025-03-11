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Malatya-Adıyaman Yolunda Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralı

Malatya-Adıyaman Yolunda Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralı
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Malatya-Adıyaman yolunun 65. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç menfeze devrildi. 35 yaşındaki sürücü Hamit Ç. yaralandı fakat sağlık durumu iyi.

Malatya- Adıyaman yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç menfeze devrildi. Kazada 35 yaşındaki sürücü yaralanırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya- Adıyaman yolunun 65. kilometresinde, Erkenek Mahallesi mevkiinde tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AFP 278 plakalı Fiat marka aracın sürücüsü Hamit Ç. (35), Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun sağında bulunan düşük menfeze devrildi.

Kazayı hafif yaralarla atlattığı belirtilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çoban, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yolun trafiğe açık olduğu bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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