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Malabadi Köprüsü'nde Kurtarma Operasyonu

Malabadi Köprüsü'nde Kurtarma Operasyonu
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü'nde suya düşen bir vatandaş, onu kurtarmak için atlayan bir kişiyle birlikte çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tarihi Malabadi Köprüsü'nde dengesini kaybederek suya düşen şahıs ve onu kurtarmak için atlayan kişi, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün Malabadi Köprüsü'nde serinlemek için suya eğilen bir vatandaş, ayağı kayınca dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen kişi akıntıya kapılarak çırpınmaya başlayınca, hemen peşinden bir kişi atlayarak onu kurtarmak istedi. Çevredeki vatandaşlar el ele zincir oluşturup, suya düşen iki kişiyi kıyıya çekerek boğulmaktan kurtardı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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