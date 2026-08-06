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Yalova'da makine arızası yapan tanker güvenli şekilde demirleme sahasına alındı

Yalova'da makine arızası yapan tanker güvenli şekilde demirleme sahasına alındı
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Yalova açıklarında makine arızası nedeniyle demir taramaya başlayan YARA J isimli tanker, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda römorkörler tarafından yedeklenerek Yalova Demirleme Sahası'na emniyetle ulaştırıldı. Geminin güvenli şekilde demirletildiği ve olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Yalova açıklarında makine arızası nedeniyle demir taramaya başlayan tanker, römorkör eşliğinde güvenli şekilde demirleme sahasına alındı.

Yalova Demir Sahası'nda bulunan 118 metre uzunluğundaki YARA J isimli balast durumundaki tanker, makine arızası nedeniyle demir taramaya başlayınca römorkör desteği talep etti.

İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda harekete geçen ŞARK Römorkörleri, tankeri yedekleyerek Yalova Demirleme Sahası'na emniyetle ulaştırdı. Gemi, güvenli şekilde demirletilirken olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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