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Mahsun Kırmızıgül'den yaz saati uygulamasına tepki

Mahsun Kırmızıgül'den yaz saati uygulamasına tepki
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Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya üzerinden yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Çocukların karanlıkta okula gitmek zorunda kalmasına dikkat çeken ünlü sanatçı, ailelerin ve öğretmenlerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a çağrıda bulunan Kırmızıgül, 'Toplumun sesine kulak verin' dedi.

Ünlü sanatçı X platformundan yaptığı paylaşımında, "Ailelere zulmetmeyin, çocukları karanlıkta okula göndermeyin, öğretmenlerin yükünü artırmayın. Bu uygulama toplumun huzurunu ciddi şekilde bozuyor. Çocuklar okulu sevmekten uzaklaşıyor, onları karanlıkta uyandırmak her geçen gün daha zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

'BU YANLIŞTAN VAZGEÇİN'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a çağrıda bulunan Kırmızıgül, şunları yazdı;

"Sayın Enerji Bakanımıza ve gerekli mercilere çağrımdır: Bu yanlış uygulamayı sonlandırabilirsiniz. Lütfen toplumun sesine kulak verin, bu yanlıştan vazgeçin"

Mahsun Kırmızıgül'ün bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Mahsun Kırmızıgül'den Yaz Saati Uygulamasına Tepki: 'Çocukları Karanlıkta Okula Göndermeyin'

Kaynak: Haberler.com / Ezgi Taşlı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

daha fazla elektrik tüketim daha fazla vergi demek eh buda saltanat teminatı demek

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

Türkiye İstanbuldan ibaret değil. doğu illerimizde göz önünde bulundurulmalı. ve bilgisi sahibi olmadığımız konularda kanaat önderi gibi konuşmamalıyız.

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Haber YorumlarıHalkçı:

Elektrik tasarrufu insandan daha kıymetli galiba. Tasarruf edilecek o kadar yer varki . Bu tasarruf değil saçma sapan bir inat

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