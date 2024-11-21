Mahsun Kırmızıgül'den yaz saati uygulamasına tepki

Ünlü sanatçı X platformundan yaptığı paylaşımında, "Ailelere zulmetmeyin, çocukları karanlıkta okula göndermeyin, öğretmenlerin yükünü artırmayın. Bu uygulama toplumun huzurunu ciddi şekilde bozuyor. Çocuklar okulu sevmekten uzaklaşıyor, onları karanlıkta uyandırmak her geçen gün daha zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

'BU YANLIŞTAN VAZGEÇİN'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a çağrıda bulunan Kırmızıgül, şunları yazdı;

"Sayın Enerji Bakanımıza ve gerekli mercilere çağrımdır: Bu yanlış uygulamayı sonlandırabilirsiniz. Lütfen toplumun sesine kulak verin, bu yanlıştan vazgeçin"

Mahsun Kırmızıgül'ün bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.