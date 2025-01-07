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Mahkumla cinsel ilişkiye giren gardiyanın cezası belli oldu

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İngiltere'de cezaevinde gardiyan olarak görev yapan Linda De Sousa Abreu, bir mahkumla cinsel ilişki yaşadığı ve bu görüntüleri kayda alıp paylaştığı gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan Wandsworth Cezaevi'nde gardiyan olarak görev yapan Linda De Sousa Abreu (30), 27 Haziran 2024'te bir mahkumla hücrede cinsel ilişkiye girerken görüntülenmesinin ardından "Görevi kötüye kullanma" suçlamasını kabul etti.

"WANDSWOTH'TA BÖYLE YAŞIYORUZ KARDEŞİM"

Olay, başka bir mahkum tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı. The Guardian'ın haberine göre, video kaydı alan mahkumun, "'Çocuklar, tarih yazdık.", "Wandsworth'ta böyle yaşıyoruz kardeşim." ve "Bir gangster olduğunuzu biliyorsunuz." gibi ifadeler kullandığı duyuldu.

"HALKIN GÜVENİNE KARŞI ŞOK EDİCİ İHLAL"

Savcılar, Abreu'nun cinsel içerikli görüntülerin satıldığı bir internet hesabı olduğunu ve lüks eya hırsızlığından tutuklu olan Linton Weirich ile müstehcen bir video çekerken bilerek hareket ettiğini belirtti. Savcı Tetteh Turkson, "De Sousa, açıkça istekli bir şekilde mahkumla ilişkiye girdi ve sorumluluktan kaçabileceğini düşündü. Bu, halkın güvenine karşı şok edici bir ihlaldir." ifadelerini kullanmıştı.

15 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Evli ve bir çocuk annesi olan Linda De Sousa Abreu, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadının cezasının yarısını cezaevinde, kalan yarısını ise şartlı tahliye ile geçireceği bildirildi.

Mahkumla cinsel ilişkiye giren gardiyanın cezası belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Kerimcan Durmaz tutuklandı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Eee, şimdi bu hanım 15 ay boyunca mokokoko mu yapacak...

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