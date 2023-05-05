Mahkemede beraat eden husumetlisini pusuya düşürerek öldürdü! Rahat tavırları dikkat çekti

Denizli'de 2 sene önce kendisini ve arkadaşını bıçaklayan genci beraat ettiği için öldürüp ardından da öldürdüğü kişinin annesinin ambulansı çağırmasını isteyen cinayet zanlısı, adliyeye sevk edildi. "Aslan gibiyim, pişmanım, kendi ailemi ve onun ailesini yaktım" diyen zanlının, rahat tavırları dikkat çekti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde meydana gelen olayda; işten dönen Murat Avcı(24), evinin bulunduğu Yeşil Vadi Caddesi'ndeki apartmanın önüne geldiğinde, husumetlisi Ahmet Ö. bir anda karşısına çıktı. Tam bu esnada av tüfeğini çıkaran Ahmet Ö., Avcı'ya doğru yakın mesafeden ateş etti. Avcı, göğsüne isabet eden saçmalar sonucu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ilerde park ettiği aracına binerek kayıplara karıştı. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen ve detaylı çalışma gerçekleştiren ekipler, şüphelinin kaçtığı aracı 12 kilometre uzaklıkta yer alan Eskihisar Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Ardından ise şüpheli Ahmet Ö. ve yanında 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yakayı ele verdi.

"AMBULANS ÇAĞIRIN"

Gözaltına alınan Ahmet Ö., ve yanında bulunan 2 kişi işlemleri için emniyete götürüldü. Ahmet Ö. verdiği ilk ifadesinde yaklaşık 2 sene önce Avcı'nın kendisini bıçakladığını ve bundan dolayı aralarında husumet olduğunu, beraat edince de olayı gerçekleştirdiği söyledi. Şüphelinin Avcı'yı vurduğunda ise küfür edip, "Geçmişte bizi bıçakladı, bizde onu vurduk" dediği, balkona çağırdığı annesine ise, "Ambulans çağırın" dedikten sonra kaçtığı öğrenildi.

"KENDİ AİLEMİ VE ONUN AİLESİNİ YAKTIM"

Yaşı küçük kişi Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ahmet Ö. ve diğer şüpheli ise Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle adliyeye çıkarıldı. Ahmet Ö. adliyeye çıkarıldığı esnada ailesine "Aslan gibiyim aslan, hiç merak etmeyin aslan gibiyim" derken, ailesi ise "Ne gerek vardı, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak" sözleriyle seslendi.

Gayet rahat tavırlarıyla dikkat çeken Ahmet Ö., kendisine yöneltilen "Pişman mısınız" sorusuna ise "Pişmanım tabi ki de, kendi ailemi ve onun ailesini yaktım" diyerek cevap verdi. Cinayet zanlısı ve suça karıştığı iddia edilen diğer şüphenin adliyedeki işlemleri devam ediyor.