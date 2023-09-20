Adana'da madde bağımlısı kadın parktaki çeşmede herkesin gözü önünde banyo yaptı

Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kadın, çocukların bulunduğu parkta çeşmede soyunup iç çamaşırlarıyla banyo yaptı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kadın, çocukların da olduğu parkta soyunup iç çamaşırlarıyla çeşmede banyo yaptı.

PARKA GELİP HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE SOYUNDU

Gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'ndeki dinlenme parkına gelenler, kimliği bilinmeyen bir kadının yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğradı. Çocukların parkta olduğu sırada çeşmenin başına gelen madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kadın, herkesin gözü önünde soyundu.

ÇEŞMEDE BANYO YAPTI

İç çamaşırlarıyla kalan kadın, çeşmede banyo yaptı. Bu anlar parka gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, madde bağımlısı kişilerin parklarda bu tür davranışlarda bulunarak korku saçtıklarını söyleyip, yetkilerin duruma el atmasını istedi.