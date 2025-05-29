Lvbel C5 Tahliye Oldu, Güvercin Uçurarak Kutladı

Lvbel C5 Tahliye Oldu, Güvercin Uçurarak Kutladı
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Rapçi Lvbel C5, Kocaeli'de uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlamasıyla tutuklandıktan 22 gün sonra tahliye oldu. Kutlama olarak gökyüzüne güvercin uçurup sosyal medyada paylaştı.

"Lvbel C5" lakaplı rapçi, tahliye kararını güvercinle kutladı

KOCAELİ - "Lvbel C5" lakabıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, Kocaeli'de tahliye olduktan sonra gökyüzüne güvercin uçurarak o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan Süleyman Burak Bodur, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. "Lvbel C5" lakabıyla tanınan Bodur, 6 Mayıs tarihinde sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı.

22 gün süren tutukluluğun ardından Bodur, dün görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Karar sonrasında Bodur'un ailesi ve arkadaşları cezaevi önünde güvercinlerle bekledi. Dışarı çıkan Bodur, güvercinleri gökyüzüne bırakarak "Allah'ıma şükürler olsun" notu ile sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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