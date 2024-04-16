Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar

Sosyal medyada yer alan görüntüde, lüks bir restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırılması infial yarattı.

İstanbul'da yabancı bir şahsa ait olduğu iddia edilen restoranda çekilen görüntü kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

GARSON ASKER ÜNİFORMASI GİYDİRİP SERVİS YAPTIRDILAR

Garsona asker üniforması giydirilip müşterilere servis yaptırılırken çekilen görüntü, pes dedirtti. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüye tepki gösterdi.

İşte paylaşıma gelen o yorumlar: