Lüks otomobil pert oldu, sahibi yoğun bakımda

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde lüks bir otomobil park halindeki tırın dorsesinin altına girdi. Kazada sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 219. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Engür yönetimindeki 34 MUN 266 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 34 MUL 81 plakalı tırın dorsesinin altına girdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü Kuzey Engür'ün ağır yaralı olduğu belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Engür, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan sokak, yaralının ambulansa alınması ve aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.