Londra'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yayalara çarptı: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Londra'nın Newham bölgesinde dün öğleden sonra korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Barking Road'da kontrolden çıkan bir Nissan Juke, 18 yaşındaki bir kadına çarptıktan sonra kalabalık bir caddeye daldı.

Saat 15:45 civarında gerçekleşen kazada, araç önce genç kıza çarptı, ardından kaldırıma çıkarak birçok kişiyi tehlikeye attı ve sonunda başka bir araca çarparak durabildi. Güvenlik kameraları bu korkunç anları kaydetti.

Acil servis ekipleri hızla olay yerine geldi, ancak genç kızı kurtarmak için yapılan tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, 45 yaşındaki araç sürücüsünü tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet vermek şüphesiyle tutukladı. Sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay yeri bir süre trafiğe kapatıldı ve polis soruşturma başlattı. Yetkililer, kazaya tanık olan veya görüntü kaydeden kişilerin polisle iletişime geçmesini istiyor.

Bu trajik olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olaya ışık tutabilecek her türlü bilginin önemli olduğunu vurguluyor.