Liseli kızların sosyal medya kavgasını ayırmak için araya giren 2 kız bıçaklandı
Burdur'un Bucak ilçesinde liseli iki kız arasında sosyal medya yüzünden çıkan kavgayı ayırmak için araya giren 2 genç kız bıçaklandı. Kızlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde 18 yaşındaki liseli A.S., erkek arkadaşının sosyal medya üzerinden eklediği gerekçesiyle yaşıtı İ.K. ile Yeni Mahalle Yaşam Parkı'nda tartışmaya başladı.
LİSELİ KIZLARIN KAVGASINDA ARAYA GİREN 2 KIZ BIÇAKLANDI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından parkta bulunan 18 ve 16 yaşlarındaki B.V.D. ile A.C.C., tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak A.S., yanında bulunan bıçakla B.V.D.'yi karın ve boyun bölgesinden, A.C.C.'yi ise kaşından bıçaklayarak yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkez'ine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.V.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğuöğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan A.S. polis ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.