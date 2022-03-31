Lisedeki 'tuvalet şakasından' sonra intihar eden gencin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş

Ankara'da iki lise öğrencisinden birinin kendisini asması, diğerinin ise kendisinisilahla vurmasıyla sonuçlanan şaka olayının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Gençlerden E.K.'nın babası Kenan K. olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"RESMİNİZİ ÇEKTİM" DİYEREK ŞAKA YAPMAK İSTEDİ

Buna göre Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencileri E.K. (19) ve R.B. (17) teneffüs sırasında arkadaşlarıyla şakalaştı. Bir erkek arkadaşlarını kızlar tuvaletine iten gençlerden E.K., içerideki kızın bağırmasıyla "Resminizi çektim" diyerek şaka yapmak istedi. Olayın taciz iddiasına dönmesinin ardından durum polise bildirildi. Daha sonra okuldan çıkarak Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K., avcı olan babasının av tüfeğiyle intihar etti.

EVDE İNTİHAR ETTİ

E.K.'nın intiharının ardından cenaze namazına katılan R.B. de arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan Kır Bahçe Düğün Salonu'na girerek kendisini astı. Okula gitmekte olan öğrenciler, R.B.'yi asılı halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede R.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABASI KONUŞTU: NE OLDUYSA OKULDA OLMUŞ

İntihar eden gençlerden E.K.'nın babası Kenan K. da olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Okulda neler yaşandığını az çok bildiklerini söyleyen Kenan K., "Okuldan bir telefon geldi bana. 'Oğlunuz bir olaya karıştı, karakola gelmeniz lazım' dediler. Karakola gittim. Daha karakola girmeden başka bir numaradan aradılar. 'Ben polisim, oğlunun telefonu bizde, git oğlunu al gel' dedi. 'Nerede' dedim, 'Sen bulup geleceksin' dediler. Ben de 'Okuldan çıktıysa eve gelmiştir' dedim. Eve geldim ve bu manzara ile karşılaştım. Oğlum intihar etmiş. Kimse yoktu o anda evde, annesiyle biz bahçedeydik. Ne olduysa okulda olmuş. Bu olayda kim suçluysa suçu ortaya çıksın. Diğer intihar eden gencin de ailesinin başı sağ olsun. Allah sabır versin. Onunla da arkadaşlarmış" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa