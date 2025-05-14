İstanbul'da suya yüzde 10 zam

İstanbul'da suya zam yapıldı
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Libya'da Trablus'taki Çatışmalar Ateşkes ile Sona Erdi

Libya'da Trablus'taki Çatışmalar Ateşkes ile Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın başkenti Trablus'ta milis lideri Abdulgani El-Kikli'nin öldürülmesinin ardından başlayan çatışmalar, Libya Savunma Bakanlığı'nın ateşkes ilan etmesiyle sona erdi. Çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta milis grup İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani El-Kikli'nin öldürülmesinin ardından çıkan çatışmalar, ateşkes sağlanmasıyla sona erdi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta milis grup İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani El-Kikli'nin öldürülmesinin ardından 12 Mayıs'ta patlak veren çatışmalar ateşkes sağlanmasıyla sona erdi. Bugün sabah saatlerinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı 444. Tugay ile Trablus'taki güçlü milis gruplarından kabul edilen Özel Caydırıcı Güç (Rada) arasında çatışmalar yaşanmasının ardından öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri korumak için Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'taki yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinde yaşanan şiddet olaylarından derin endişe duyulduğunu belirterek, ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı güçler, dün İstikrarı Destekleme Biriminin kalesi olarak bilinen Ebu Selim bölgesinde sabah saatlerine kadar süren çatışmaların ardından kontrolü sağlamıştı. Çatışmalarda bugüne kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı

Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.