Libya'da Hastanede 58 Kimliği Belirsiz Ceset Bulundu

Libya'da Hastanede 58 Kimliği Belirsiz Ceset Bulundu
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Libya'nın Trablus kentindeki İstikrarı Destekleme Birimi kontrolündeki hastanede en az 58 kimliği belirsiz ceset bulundu. İçişleri Bakanlığı, cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Libya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta lideri öldürülen Trablus'ta milis grup İstikrarı Destekleme Birimi'nin kontörlündeki bölgede bulunan hastanede, kimliği belirsiz en az 58 ceset bulundu.

Libya'da geçtiğimiz hafta lideri öldürülen İstikrarı Destekleme Birimi'nin kontrolündeki bölgede bulunan hastanede kimliği belirsiz cesetler bulundu. Libya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Abu Salim kasabasındaki Abu Salim Hastanesi'nde bir morg dondurucusunda en az 58 cansız beden bulunduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, cesetlerin bazılarının yanmış bir şekilde sedyeler üzerinde bulunduğu bazılarının ise çürümeye yüz tuttuğu ifade edilirken, cansız bedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği duyuruldu. Açıklamada, bugüne kadar 23 cesedin incelendiği aktarılırken dün bulunan cansız bedenlerin son dönemde tespit edilen ikinci kimliği belirsiz cesetler topluluğu olduğu belirtildi. Ayrıca, milis grubun kimliği belirsiz cesetleri bakanlığa bildirmediği ifade edildi.

Libya'da geçtiğimiz cuma günü de İstikrarı Destekleme Birimi'nin kontrolü altındaki El-Kadra Hastanesi morgunda 9 kimliği belirsiz ceset bulunmuştu.

Libya'nın başkenti Trablus'ta milis grup İstikrarı Destekleme Birimi'nin lideri Abdulgani El-Kikli'nin öldürülmesinin ardından 12 Mayıs'ta çatışmalar patlak vermiş, daha sonra ateşkes sağlanmasıyla sona ermişti.

Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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