Ağrı'da Leyla Aydemir davası yeniden ele alınacak

Güncelleme:
Yargıtay'ın bozma kararının ardından, 2018 yılında kaybolan ve cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davası, 16 Ocak'ta yeniden ele alınacak. Duruşmada AFAD tanıkları dinlenecek ve savcılığın soruşturma sonuçları dosyaya eklenilecek.

Anne Şükran Aydemir in avukatı Erdoğan Tunç, dosyanın esastan bozulmasını talep etti. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı katılan vekilinin itirazlarını haklı görüp dosyanın bozulmasını istedi. ve Yargıtay 1. Ceza dairesi bu itirazları kabul edip eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle dosyası bozdu.
Avukat Erdoğan Tunç, "Bu duruşma arama kurtarma ekibine katılan AFAD görevlileri tanık sıfatıyla dinlenecek. Savcılıkta açtığımız soruşturma dosyası devam ediyor, eksik hususlar olduğu için duruşma ertelenecektir. Davayla ilgili taleplerimizi mahkemeye bildireceğiz. Adaletin tecellisi etkili bir yargılama yapılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
