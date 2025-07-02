Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Leman dergisine soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Emniyet'teki ifadesi ortaya çıkarken, karikatürün sahibi "Peygamberleri tasvir etmedim, sadece isim kullandım. İsim benzerliği var. Niyetim Peygamberler ile ilgili asla değildi" dedi. Yazı işleri müdürünün "Ben bu konuyu sonradan gördüm. Bilgim yoktu" demesi ise dikkat çekti.

Leman dergisine Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklama talebiyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

EMNİYET'TEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 4 şüphelinin Emniyet'teki ifadeleri de ortaya çıktı. Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Peygamberleri tasvir etmedim, sadece isim kullandım. İsim benzerliği var. Niyetim Peygamberler ile ilgili asla değildi" dedi.

"SADECE BAHSEDİLEN FİGÜRLERİ RESMETTİM"

Grafiker Cebrail Okçu'nun "Benim herhangi bir sorumluluğum yok sadece bahsedilen figürleri resmettim" dediği öğrenilirken operasyonda gözaltına alınan bir başka kişi olan müessese müdürü ise "Konuyla ilgili herhangi bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Leman dergisinin yazı işleri müdürü olan Zafer Aknar'ın ise "Ben de bu konuyu sonradan gördüm. Herhangi bir bilgim yoktu" dedi.

LEMAN DERGİSİNE MALİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman dergisinde 26 Haziran'da yayımlanan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilen görseline ilişkin mali suçlar soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yürütülen soruşturma sırasında, şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile Yayımcı LM Basın Yayın Limited Şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

İsim benzerliğimi? Allah düşmanın bile şerefli olanını nasip etsin.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

Siz herşeyi cok iyi biliyor ve yapıyorsunuz. Her dönem belli araliklarla dine inanca saldirilariniz oluyor. Umuyorsunuzki millet artik tepki vermesin bizde dilediğimiz gibi icimizdeki inançsızliği yeni nesile asilayalim. Ama kacirdiginiz bir nokta var dunyada muslumanlar oldukca siz gibi imansizlar hep tepki gorecek.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıbbb yildiz:

itrail bişey deniyor, önce iç karışıklık çıksın devlet zayıflasın ki kolay lokma olsunlar diyrolar herhalde Allah muhafaza, oyuna gelmemeli, ajan bitmez bu ülkede

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Tabi canım yapmazsınız zaten. Arkanızda CHP gibi bi partide size destek çıkıyosa. CHP lilere sormak isterim. CHP milli konularda veya dini konularda neden muhalefet yapar. Soruyorum ya. Ama sadece Müslüman ve Türk olanlar cevaplasın.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

görmediğimiz karikatürü nasıl yorumlayalım ayol?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme18
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