Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Leman dergisine Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklama talebiyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

EMNİYET'TEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 4 şüphelinin Emniyet'teki ifadeleri de ortaya çıktı. Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Peygamberleri tasvir etmedim, sadece isim kullandım. İsim benzerliği var. Niyetim Peygamberler ile ilgili asla değildi" dedi.

"SADECE BAHSEDİLEN FİGÜRLERİ RESMETTİM"

Grafiker Cebrail Okçu'nun "Benim herhangi bir sorumluluğum yok sadece bahsedilen figürleri resmettim" dediği öğrenilirken operasyonda gözaltına alınan bir başka kişi olan müessese müdürü ise "Konuyla ilgili herhangi bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Leman dergisinin yazı işleri müdürü olan Zafer Aknar'ın ise "Ben de bu konuyu sonradan gördüm. Herhangi bir bilgim yoktu" dedi.

LEMAN DERGİSİNE MALİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman dergisinde 26 Haziran'da yayımlanan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilen görseline ilişkin mali suçlar soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yürütülen soruşturma sırasında, şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile Yayımcı LM Basın Yayın Limited Şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.