- Kuzey Marmara Otoyolunda gişe kavgası kamerada Kuzey Marmara Otoyolunda gişe görevlisine uçan yumruk kamerada Kuzey Marmara Otoyolunda gişe arızası kavgaya neden oldu Kuzey Marmara otoyolundan gişe görevlisi ile otomobil sürücü arasında kavga çıktı.

- Kuzey Marmara Otoyolunda gişe kavgası kamerada

Kuzey Marmara Otoyolunda gişe görevlisine uçan yumruk kamerada

Kuzey Marmara Otoyolunda gişe arızası kavgaya neden oldu

İSTANBUL - Kuzey Marmara otoyolundan gişe görevlisi ile otomobil sürücü arasında kavga çıktı. Kavgaya sürücünün arkadaşlarının dahil olmasıyla tekme yumruklar havada uçuştu. Korku dolu kavga motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da Kemerburgaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilde bulunan bir grup genç araçlarıyla Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak istedi. Sistemde yaşanan teknik arızadan dolayı gişelerden geçemeyen gençler ile gişe görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Otomobilde gençlerden birisi aracın üzerine çıkarak kabinde bulunan gişe memuruna uçarak yumruk attı. Korku dolu kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Kavga araya diğer sürücülerin girmesiyle son buldu. Öte yandan gişe kavgası bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.