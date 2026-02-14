Haberler

KMO'da feci kaza: Bariyerlere çarptı alev aldı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bariyerlere çarparak alev aldı. 32 yaşındaki Yasin Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan otomobili, bariyerlere çarparak gişelere ok gibi saplandı. Alev alan otomobilde sürücü hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Karasu Gişelerinde meydana gelen kazada, Yasin Çelik (32) idaresindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere adeta ok gibi sapladı. Kazanın şiddetiyle alev alan otomobilde bulunan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde çıkan yangın, Otoyol Jandarması ekiplerince söndürüldü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde sıkışan ve hayatını kaybeden sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü feci kazayı haber alan yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizi geçirdi. Kaza sonrasında kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
