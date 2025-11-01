Haberler

Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilerek 4 kişiye mezar olan binaya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki başka bir binanın kolonunda çatlama meydana gelmesi üzerine 16 bina tahliye edilirken, bir kuyumcu ise dükkanda bulunan ziynet eşyalarını dakikalar içinde topladı.

  • 16 bina risk nedeniyle tahliye edildi.
  • Kuyumcu dükkanı sahibi, dükkandaki ziynet eşyalarını özel kutulara koyarak tahliye etti.
  • Olay, Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada kolonların çatlaması ihbarı üzerine gerçekleşti.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada, akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KUYUMCU HEMEN HAREKETE GEÇTİ

İncelemelerin ardından 16 bina tahliye edildi. Vatandaşlar, belediyenin misafirhanelerine yerleştirirken, risk üzerine boşaltılan bir binanın altında bulunan kuyumcu dükkanının sahibi de harekete geçti. Kuyumcu, dükkanda bulunan ziynet eşyalarını özel kutu ve çantalara koyarak tahliye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
