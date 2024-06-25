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Kütahya Valiliği, asılsız iddialara cevap verdi

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Kütahya Valiliği, bir kadının sosyal medya paylaşımına yazılı açıklamayla cevap verdi. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, N.A. isimli şahsa ait paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ve daha önce de benzer içeriklerin yayıldığı ifade edildi.

Kütahya Valiliği, bir kadının sosyal medya paylaşımına yazılı açıklamayla cevap verdi.

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "N.A. isimli şahsa ait paylaşım önceki tarihlerde de benzer şekilde yayılan ve gerçeği yansıtmayan içeriklerden biridir" denildi.

Açıklamada, "Kütahya Tavşanlı'da insanlar zorla tımarhaneye tıkılıyor, başlıklı paylaşım üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.24 Haziran 2024 tarihli söz konusu paylaşımla ilgili Tavşanlı Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerekli incelemeler yapılmış, N.A. isimli şahsın iddialarının tamamen asılsız olduğu ve gerçekle uzlaşmadığı tespit edilmiştir. Videoda görülen N.A. isimli şahsa ait paylaşım önceki tarihlerde de benzer şekilde yayılan ve gerçeği yansıtmayan içeriklerden biridir. N.A., zaman zaman bu tür yanıltıcı paylaşımlarda bulunmakta olup paylaşılan içerik de yeniden dolaşıma sokulan eski bir videodur" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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