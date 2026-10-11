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Kütahya-Tavşanlı yolunda Köprüören Kavşağı'nda zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

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Kütahya-Tavşanlı yolunda Köprüören Kavşağı'nda zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
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Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 23. kilometresinde Köprüören Kavşağı yakınlarında traktör, minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da traktör, minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 23. kilometresinde Köprüören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. yönetimindeki 43 AIC 082 plakalı traktör, A.Ö. idaresindeki 43 AHA 823 plakalı minibüs, H.Ö. yönetimindeki 43 U 9317 plakalı otomobil ile M.O. idaresindeki 43 ADJ 017 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada gri renkli sedan otomobilde bulunan D.O., eşi ve çocukları E.O. ile E.O. yaralandı. Traktör sürücüsü A.U. ile minibüste bulunan A.Ö. ve S.Y.Ö. de kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından 7 yaralı ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kütahya-Tavşanlı kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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