Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,2 Büyüklüğünde Deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre, deprem 10.66 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 10.66 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa