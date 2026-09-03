Haberler

Kütahya'da dev denetim: 28 aranan şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı

Kütahya'da dev denetim: 28 aranan şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 29 bin 967 şahıs ile 17 bin 340 araç kontrol edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 29 bin 967 şahıs ile 17 bin 340 araç kontrol edildi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde 125 park ve bahçe, 131 kafeterya, 14 pansiyon ve 12 günübirlik konaklama tesisi kontrol edilirken, 1 ikamet mühürlendi. Çalışmalar kapsamında yakalanan 28 aranan şahıstan 19'u tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 3 havalı tabanca, 8 silah parçası, 3 ruhsatsız tüfek, 36 fişek ve 23 kesici alet ele geçirildi. Hırsızlıkla ilgili 4 olay aydınlatılırken, 1 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 12 hacizli-yakalamalı araç ile 3 çalıntı araç ele geçirildi.

Yoklama kaçağı olduğu belirlenen 47 şahsa gerekli tebligatlar yapılırken, 84 şahıs hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari işlem uygulandı. Parada sahtecilik, kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmalarda ise 2 adet fildişi, sigara yapımında kullanılan 2 makine, 32 bin 320 adet makaron, 730 paket kaçak sigara, 10 adet elektronik sigara likiti, 1 ton 767 kilogram tütün ve toplam 217 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Tüm hesaplar sil baştan yapılacak
Ünlü ekonomist yorumluyor

Ünlü ekonomist yorumluyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Başkan ‘Keçiören’de gezemezsin’ dedi, stüdyo karıştı: Öldürtecek misin?

Başkan ‘Keçiören’de gezemezsin’ dedi, stüdyo karıştı: Öldürtecek misin?
Ece Seçkin sahnede dans edecekken kendini durdurdu! Nedeni şaşırttı

Ece Seçkin sahnede dans edecekken kendini durdurdu! Nedeni şaşırttı