Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Domaniç'te traktör ikiye bölündü, sürücüler yara almadan kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Domaniç'te traktör ikiye bölündü, sürücüler yara almadan kurtuldu Haber Videosunu İzle
Kütahya Domaniç'te traktör ikiye bölündü, sürücüler yara almadan kurtuldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Domaniç çevre yolundaki Jandarma Kavşağı'nda traktör ile otomobil çarpıştı, traktör ikiye ayrılırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazanın şiddetine rağmen 69 yaşındaki traktör sürücüsü ile 40 yaşındaki otomobil sürücüsü yara almadı, soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında traktör ikiye bölünürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Domaniç çevre yolu üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 69 yaşındaki T.K. idaresindeki 43 UK 214 plakalı traktör ile 40 yaşındaki R.Ç. yönetimindeki 43 HT 390 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye ayrılarak parçalanırken otomobil ise ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazanın şiddetine rağmen traktör ve otomobil sürücüleri herhangi bir yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olayla ilgili Domaniç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kazanın meydana geliş nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maltepe’de inşaat alanında toprak kayması; sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde hayat felç oldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar

Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar
İş insanı Nevzat Aydın’a tehdit soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

Ünlü iş insanına tehditte çok sayıda tutuklama kararı
İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü

İstanbul'da kabus anları kamerada
Bülent İnal eşine verdiği tatil sözünü tutamadı: Planlar altüst oldu

Eşine söz verdi ama tutamadı! Ünlü oyuncu nedenini anlattı
12 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı, dayısı gözaltına alındı

Melek, evde otururken vuruldu! Gözaltına alınanlar en yakınları

Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL

2026 yılında bu fiyata döner satıyor! Gören bir daha bakıyor
Deniz Ateş Bitnel'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na sert yanıt: Müfterisin!

Türk futbolunda tansiyon yükseldi! TFF Başkanı'na hodri meydan dedi