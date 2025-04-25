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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Gediz ilçesinde düzenlediği operasyonda 10 gram metamfetamin, 3 adet extacy hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirirken, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gediz ilçesinde düzenlenen operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Gediz ilçesi Üzümlü köyünde icra edilen operasyonda, 10 gram metamfetamin, 3 adet extacy hap ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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